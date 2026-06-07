VIDEO - Selección Colombia perdonó el segundo: Gustavo Puerta tuvo una ocasión clarísima

Gustavo Puerta se convirtió en una de las figuras de Colombia durante el primer tiempo del amistoso frente a Jordania en San Diego (Parcialmente 1-0). El mediocampista mostró despliegue, personalidad y presencia constante en ambos costados del campo, coronando su actuación con una clara oportunidad de gol justo antes del descanso.

Cuando el reloj marcaba el minuto 46, el volante sorprendió con una aparición ofensiva por el sector derecho del área jordana.

Puerta lideró una nueva ofensiva y puso a prueba al arquero jordano

En lugar de buscar un centro para sus compañeros, Puerta optó por rematar directamente al arco, una decisión que tomó desprevenida a la defensa rival y que obligó al arquero Yazeed Abulaila a intervenir con una buena atajada para evitar el segundo tanto colombiano.

La acción fue el reflejo de la confianza con la que jugó el joven futbolista durante toda la primera mitad. Además de aportar equilibrio en la mitad de la cancha, Puerta participó activamente en la circulación del balón y acompañó varias de las llegadas ofensivas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Colombia dominó gran parte de los primeros 45 minutos gracias al control de la posesión y a la movilidad de jugadores como James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Díaz. Precisamente, Arias abrió el marcador al minuto 40 tras una asistencia filtrada de James, mientras que Díaz también estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso.

Aunque Jordania tuvo momentos de peligro, incluido un remate al poste de Mohannad Abu Taha en los primeros minutos, la Tricolor logró imponer condiciones y encontrar respuestas en futbolistas como Gustavo Puerta, quien dejó una imagen positiva y confirmó por qué es una de las apuestas de renovación para el futuro de la Selección Colombia.