Yerson Mosquera le mete presión a Lorenzo: las razones que lo llevarían al Mundial

Aunque los resultados no se le están dando al Wolverhampton Wanderers en la Premier League jugándose la salvación de la categoría, el club inglés ha tenido un buen desempeño a lo largo de lo que va del 2026. Los Wolves llevan cinco partidos sin perder y sueñan con el milagro.

Gran parte del crédito por los empates y por las victorias de Wolverhampton lo tiene nada más ni nada menos que el defensor central colombiano, Yerson Mosquera. El zaguero fue el bastión y un pilar fundamental en la igualdad de los Wolves en condición de local contra el Newcastle United que perseguía meterse dentro de las cinco posiciones de la Premier League.

Un empate sin goles, pero con buenas sensaciones, especialmente de Yerson Mosquera que en SofaScore fue el mejor jugador de la cancha de Wolverhampton con un puntaje de 7,2. Sin duda alguna, las titularidades en el equipo inglés a falta de cuatro meses para que se desarrolle el Mundial de 2026 le mete una gran presión a Néstor Lorenzo para pensar en el ex Atlético Nacional como opción.

EL PARTIDAZO DE YERSON MOSQUERA QUE PODRÍA CONVENCER A NÉSTOR LORENZO

En las últimas convocatorias, Yerson Mosquera siempre ha estado en los planes del cuerpo técnico de la Selección Colombia. Sin embargo, las lesiones han complicado al antioqueño que no pudo mantenerse dentro de la nómina. Para el Mundial, las selecciones tendrán la posibilidad de convocar a 26 futbolistas y ahí estaría el central.

A lo largo de los 90 minutos en el Molineux Stadium ante el Newcastle United, Yerson fue un cerrojo en lo alto y por lo bajo cortando todo tipo de balones que desactivaban los ataques de las ‘Urracas’. El antioqueño se hizo cargo de todos los saques de banda de Wolverhampton por su fuerza en los lanzamientos que llegan al área y es una forma principal de llegar al arco rival.

Aunque fue amonestado en el segundo tiempo, siempre brindó seguridad en un juego en el que Wolverhampton poco sufrió, pues, los primeros remates al arco del Newcastle se dieron al final del compromiso. Sumado a esto, el defensor central también es garantía en lo alto por su estatura.

LAS RAZONES QUE LE DAN LA MANO A YERSON MOSQUERA

Sumado a todas esas fortalezas en el partido del colombiano, también tuvo dos interceptaciones, ocho pelotas recuperadas y ganó cuatro duelos de seis posibles. Ofrece mucha seguridad y, sin duda alguna, esto lo puede llevar a estar dentro de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

La prioridad en el estilo de juego de Rob Edwards es que el defensor central que recupere balones y tenga el espacio para recorrer metros, salga jugando. Yerson Mosquera tuvo dos intervenciones en el ataque saliendo de su propio campo. La primera, llegó como un delantero más regateando y alcanzando el arco de Nick Pope, arquero rival, y la segunda, pasó la mitad de la cancha y asistió para un disparo de un compañero.

Meterse como una opción en el mediocampo y en la delantera saliendo de su propio campo es una de las razones que también le pueden dar la mano y meterle presión al entrenador argentino para la Copa del Mundo. Además, el juego aéreo y su fuerza para los saques de banda en ataque pueden ser determinantes en la táctica fija para llegar al arco rival para buscar un cabezazo o una segunda jugada.

Por ahora, Yerson Mosquera aparece como una opción en la zaga central, además de Yerry Mina, que es de los favoritos de Néstor Lorenzo, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí y Carlos Cuesta, este último que no había figurado últimamente, pero su actuación en Vasco da Gama le permitiría estar de vuelta.