Selección de Portugal, rival de Colombia, gana confianza previo al Mundial

Portugal confirmó su buen momento de cara al Mundial 2026 tras imponerse con autoridad a Estados Unidos, en un duelo que dejó conclusiones positivas para el conjunto europeo, futuro rival de Colombia en el Grupo K.

Grupo K del Mundial 2026: Portugal, Colombia, Congo, Uzbekistán

La República Democrática del Congo jugará su primera Copa del Mundo con este nombre, teniendo en cuenta que participó en el Mundil de Alemania 1974, pero bajo la denominación de Zaire.

La República Democrática del Congo derrotó este martes 31 de marzo a Jamaica en el repechaje internacional y se convirtió en una nueva selección clasificada a la Copa del Mundo de 2026.

El equipo africano se impuso con marcador de 1-0, gracias a la anotación conseguida por Axel Tuanzebe en el minuto 100, cuando el compromiso se había ido al tiempo extra.

Portugal mostró solidez y control durante gran parte del compromiso: Fernandes y Felix, protagonistas

El equipo luso se quedó con la victoria gracias a los goles de Trincão (37’) y João Félix (59’), ambos tras asistencias de un brillante Bruno Fernandes, quien asumió el liderazgo en ausencia de Cristiano Ronaldo. El mediocampista fue el eje del juego portugués, guiando a su selección con criterio y personalidad en los momentos clave.

Portugal mostró solidez y control durante gran parte del compromiso. Tras abrir el marcador antes del descanso, aumentó su intensidad en la segunda mitad y encontró rápidamente el segundo tanto, que prácticamente sentenció el encuentro. A partir de ahí, el equipo bajó el ritmo, administró la ventaja y evitó mayores sobresaltos.

Por su parte, Estados Unidos evidenció dificultades técnicas que le impidieron competir con regularidad. Aunque logró presionar en algunos tramos y forzar errores en salida, careció de claridad en el último tercio del campo.

El partido también dejó novedades en la plantilla portuguesa, con los debuts de Mateus Fernandes y Ricardo Velho, mientras que Pedro Gonçalves no sumó minutos por precaución física.

Con este resultado, el Grupo K del Mundial 2026 ya tiene a sus protagonistas definidos: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo prometen protagonizar una zona equilibrada y de alto nivel competitivo en la cita orbital.