Senegal quedó en silencio: Noruega encontró el gol antes del descanso

Noruega tomó ventaja ante Senegal en un partido de alta intensidad por la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. El conjunto europeo encontró el primer gol del encuentro al minuto 42 gracias a Marcus Pedersen, quien apareció dentro del área para vencer al arquero africano y poner el 1-0 parcial.

La jugada nació tras una buena aproximación ofensiva de los noruegos, que habían insistido durante los primeros minutos con mayor presencia en campo rival.

Pedersen recibió el balón en el centro del área y definió con un remate de derecha por el centro de la portería, dejando sin reacción al guardameta senegalés.

Noruega golpea primero a Senegal: Marcus Pedersen adelanta a los nórdicos en el Mundial

El gol premió a una selección noruega que había generado las opciones más claras en la primera parte. Martin Ødegaard, una de sus principales figuras, estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 37, cuando sacó un remate dentro del área que fue controlado por el arquero de Senegal, Edouard Mendy.

Antes de la anotación, el duelo había mostrado un ritmo equilibrado, con Senegal intentando hacer daño mediante la velocidad de sus atacantes.

Sadio Mané fue uno de los jugadores más participativos del conjunto africano, generando espacios y asistiendo a sus compañeros en las acciones ofensivas.

Lamine Camara también tuvo una oportunidad importante con un disparo desde fuera del área que se marchó desviado, mientras que Nicolas Jackson probó suerte con un remate desde el sector izquierdo que terminó por encima del arco noruego.

Noruega, por su parte, sufrió una modificación temprana debido a la lesión de Julian Ryerson, quien dejó el campo al minuto 13 para darle paso a Marcus Holmgren Pedersen.

Con el 1-0 en el marcador, los dirigidos por Noruega buscarán mantener la ventaja ante un Senegal obligado a reaccionar para evitar complicaciones en el Grupo I.