"Somos mejores que Argentina": Michael Owen explotó tras la eliminación de Inglaterra

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 sigue generando una fuerte ola de críticas en el país europeo.

La derrota 2-1 frente a Argentina no solo dejó escapar el sueño del título, sino que abrió un intenso debate sobre el planteamiento del seleccionador Thomas Tuchel, señalado por exfiguras del fútbol inglés por el enfoque excesivamente defensivo que adoptó tras tomar ventaja en el marcador.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del exdelantero y ganador del Balón de Oro, Michael Owen, quien cuestionó la falta de ambición de los ingleses durante el segundo tiempo. Aunque aseguró que Inglaterra cuenta con una plantilla superior a la de la Albiceleste, admitió que el resultado fue completamente justo.

Mientras Argentina disputará la final del Mundial frente a España, Inglaterra intentará cerrar su participación enfrentando a Francia en el partido por el tercer lugar, aunque el foco sigue puesto en las decisiones tácticas que marcaron una eliminación que muchos consideran evitable.

Michael Owen estalla tras la eliminación de Inglaterra: "Somos mejores que Argentina, pero merecimos perder"

"Vean a España después del 1-0. Eso es coraje. Eso es valentía. Ahora vean a Inglaterra después del 1-0. Somos un mejor equipo que Argentina, no tengo ninguna duda. Pero merecimos que nos derrotaran. De hecho, esto pudo terminar 4-1", afirmó Owen.

El exatacante también criticó la decisión de Tuchel de reforzar la defensa cuando su equipo ganaba por la mínima. "Meter a tres defensores cuando vas ganando 1-0. ¿Qué mensaje manda eso? El verdadero coraje es controlar la posesión bajo presión y no despejar el balón constantemente", agregó.

Las palabras de Owen se suman a las de otras leyendas del fútbol inglés. Gary Lineker calificó de "insondable" la estrategia del entrenador alemán y consideró un error ceder completamente la iniciativa frente a Lionel Messi. }

Por su parte, Gary Neville lamentó que Inglaterra comenzara a replegarse incluso antes de los cambios, mientras que Ian Wright sostuvo que llenar el área de defensores era precisamente el escenario que más favorecía al capitán argentino.

La prensa británica también ha puesto en duda la continuidad de Tuchel al frente del seleccionado. Sin embargo, el técnico descartó presentar su renuncia y ratificó que cumplirá su contrato hasta la Eurocopa de 2028, que se disputará en Inglaterra.