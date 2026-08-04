Sorpresa con David Ospina en México: su llegada al Atlante no está asegurada

El futuro de David Ospina en el Atlante de México quedó en duda debido a un problema físico que volvió a aparecer durante los trabajos de pretemporada.

El arquero colombiano presentó molestias en uno de sus codos y deberá someterse a una nueva valoración médica antes de definir su continuidad con el equipo.

La situación fue confirmada por Miguel Herrera, entrenador del conjunto mexicano, quien explicó que el guardameta llegó con una actitud positiva y con la intención de incorporarse al proyecto, pero el problema físico terminó condicionando sus primeros días de trabajo.

“David tiene una situación de un brazo, el cual ha puesto en duda si David realmente va a ser jugador del Atlante y llegó con muchas ganas, llegó con una actitud súper positiva, un tipo que vino a entrenar, que se presentó desafortunadamente en este proceso de trabajo, volvió a resentirse del codo, donde tiene una lesión ya hace mucho tiempo y que le ha venido pagando un poquito factura al final de estos días y antes del mundial”, explicó Herrera.

David Ospina enciende las alarmas: lesión pone en duda su llegada al Atlante

El técnico agregó que Ospina decidió detener su preparación para regresar con el especialista que previamente había tratado su lesión.

“Ha decidido parar para ver qué va a pasar con él, que lo revise el doctor, que lo operó, se fue a que lo atendieran”, señaló el entrenador.

Ahora, el portero colombiano deberá esperar los resultados de la valoración médica para conocer si podrá continuar con el Atlante o si la lesión impedirá concretar definitivamente su llegada al fútbol mexicano.