¡Sorpresa! Mohamed Salah ya tendría nuevo equipo tras su salida del Liverpool

Mohamed Salah está a punto de comenzar una nueva etapa en su carrera. El delantero egipcio, uno de los grandes ídolos de la historia reciente del Liverpool, ultima su llegada al Trabzonspor de Turquía, club que ya confirmó que mantiene negociaciones por el experimentado atacante.

Según información del periodista italiano Fabrizio Romano, Salah habría firmado un contrato por dos temporadas con el conjunto turco. Aunque Trabzonspor todavía no ha oficializado el fichaje, la institución informó que espera la llegada del futbolista a Trabzon durante la tarde de este miércoles.

El club también señaló que los detalles del recibimiento serán comunicados a través de sus canales oficiales, en una operación que ha generado enorme expectativa entre sus aficionados.

Salah ya tendría nuevo destino: el club que espera su llegada este miércoles

A sus 34 años, Salah afrontará un nuevo desafío después de una etapa histórica en el fútbol inglés. El egipcio llegó al Liverpool en julio de 2017 y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del equipo dirigido inicialmente por Jürgen Klopp.

Durante sus años en Anfield, el atacante disputó 442 partidos, marcó 257 goles y entregó 120 asistencias. Además, conquistó nueve títulos, entre ellos una Champions League, dos Premier League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.

Mohamed Salah tendría nuevo club: esta sería su inesperada nueva casa

Su salida del Liverpool representa el cierre de uno de los ciclos más importantes de su carrera. El club había anunciado en marzo que Salah dejaría la institución al finalizar la temporada, pese a que originalmente tenía contrato hasta junio de 2027.

La relación con el entrenador Arne Slot también atravesó momentos de tensión. Salah llegó a reconocer públicamente que no mantenía una relación cercana con el técnico neerlandés, en medio de las dificultades que marcaron sus últimos meses en Inglaterra.

Ahora, el egipcio estaría listo para trasladar su experiencia a Turquía y convertirse en una de las grandes estrellas del Trabzonspor. Su llegada no solo supone un refuerzo de enorme jerarquía para el club, sino también uno de los movimientos más llamativos del mercado europeo en esta temporada.