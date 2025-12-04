Sorteo del Mundial: Esto es lo que tiene que saber

Este viernes 5 de diciembre, en Washington, queda definido el camino hacia el título mundial. La FIFA realizará el sorteo que conformará los 12 grupos del Mundial 2026, un evento cargado de expectativa y con un reglamento diseñado para garantizar equilibrio competitivo y transparencia, teniendo en cuenta que esta será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.





¿Qué se debe tener en cuenta para el sorteo?

Este Mundial contará con 42 selecciones clasificadas y 6 cabezas de serie preestablecidos. Para evitar desequilibrios regionales, la regla principal será:

No pueden coincidir dos selecciones de la misma confederación en un mismo grupo, excepto UEFA, que tiene mayor número de participantes.

En su caso:

•Máximo 2 selecciones europeas por grupo

•Mínimo 1 selección europea por grupo

Si el azar coloca a un segundo equipo de la misma confederación en el mismo grupo, se moverá automáticamente al siguiente.





Los cabezas de serie y su distribución

Tres selecciones ya tienen posición fija como anfitriones:

México - Bombo 1 - A1

Canadá - Bombo 1 - B1

Estados Unidos - Bombo 1 - C1

Los demás equipos del Bombo 1 se sortearán con bolas blancas y se ubicarán en la posición 1 del grupo según el orden en el que vayan saliendo.

Para los Bombos 2, 3 y 4, ya hay un patrón predefinido que indicará la posición exacta de cada selección en su grupo una vez sea elegida.





La otra gran novedad: España, Argentina, Francia e Inglaterra separadas

Para evitar que los grandes favoritos se crucen demasiado pronto, la FIFA aplicará una restricción adicional basada en el ranking mundial:

•España (Número 1) y Argentina (Número 2)

Se ubicarán en cuadros diferentes, sin posibilidad de enfrentar​se antes de la final si ambos ganan sus grupos.

•El mismo criterio aplicará para Francia (Número 3) e Inglaterra (Número 4).

Esto garantiza que, desde el papel, los duelos más pesados solo puedan darse en instancias definitivas.





Se viene un sorteo histórico

Entre colores de balotas, restricciones de confederaciones y ajustes por ranking, el sorteo del Mundial 2026 promete emociones desde el primer momento.

Este viernes empezará a revelarse el camino hacia el título mundial, y todas las miradas estarán en los grupos que definan la suerte de las selecciones.