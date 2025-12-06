Stuttgart vs Bayern Múnich EN VIVO hora y canal para ver a Luis Díaz

Este sábado se vive un duelo clave en la Bundesliga, Bayern Múnich visitará al Stuttgart y todos los focos estarán puestos en Luis Díaz.

El colombiano viene de marcar goles decisivos y llega con la ambición de aportar desequilibrio por banda, creatividad y velocidad en un partido donde el Bayern no puede ceder puntos si quiere mantenerse firme en la lucha por el título.

Por su parte, Stuttgart buscará presionar desde atrás, controlar los espacios y complicar la salida del equipo bávaro. Será un choque de estilos, ataque agresivo contra orden defensivo, y Díaz podría ser la llave para romper cualquier estructura si los rivales bajan la guardia

Hora y canal para ver el partido

El partido entre Stuttgart y Bayern Múnich se jugará hoy 6 de diciembre a partir de las 9:30p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Disney+.