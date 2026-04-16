El partido contra Boston River tuvo un hecho inusual que asustó al público en general, Rodrigo Contreras sufrió un fuerte golpe que motivó a su salida para la segunda parte del partido de la fecha 2 de la Copa Sudamericana.

Susto por contreras en Millonarios: salió en camilla del terreno de juego

Antes de terminar la primera etapa el jugador argentino sufrió un fuerte golpe por el que tuvo que recibir atención médica. Para la segunda etapa entró Radamel Falcao y se retiró Rodrigo Contreras

El hecho se dio antes de acabar la primera etapa, Carlos Sarabia, y Rodrigo Contreras se chocaron, ambos viendo la pelota y tapados por el rival Andy López. El argentino estuvo varios minutos tendido en el terreno de juego. Para la segunda parte fue sustituido.