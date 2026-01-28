Tabla de posiciones de la Champions League EN VIVO: equipos clasificados y eliminados

Se disputa este miércoles 28 de enero la fecha definitiva de la fase de la liga en la UEFA Champions League.
Durante la jornada se conocerán los nombres de los jugadores que clasificarán directamente a los octavos de final.
También se definirán los clubes que tendrán que disputar los playoffs y lo que quedarán eliminados.
Tabla de posiciones EN VIVO de la Champions League
1. Arsenal - 24 puntos
2. Bayern Múnich - 19 puntos
3. Liverpool - 18 puntos
4. PSG - 16 puntos
5. Real Madrid - 16 puntos
6. Manchester City - 16 puntos
7. Tottenham - 16 puntos
8. Chelesa - 14 puntos
---------------
9. Atlético de Madrid - 14 puntos
10. Atalanta - 14 puntos
11. Newcastle - 13 puntos
12. Inter - 13 puntos
13. Barcelona - 13 puntos
14. Sporting - 13 puntos
15. Juventus - 13 puntos
16. Dortmund - 12 puntos
17. Bayer Leverkusen - 12 puntos
18. Athletic - 11 puntos
19. Copenhague - 11 puntos
20. Galatasaray - 10 puntos
21. Brujas - 10 puntos
22. Qarabaq - 10 puntos
23. Mónaco - 10 puntos
24. PSV - 9 puntos
---------------
25. Marsella - 9 puntos
26. Napoli - 9 puntos
27. Olympiacos - 9 puntos
28. Pafos - 9 puntos
29. Boda Glimt - 7 puntos
30. Benfica - 7 puntos
31. Union Saint - 7 puntos
32. Ajax - 7 puntos
33. Frankfurt - 5 puntos
34. Slavia Praga - 3 puntos
35. Villarreal - 1 punto
36. Kairat - 1 punto