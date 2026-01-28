Tabla de posiciones de la Champions League EN VIVO: equipos clasificados y eliminados

Se disputa este miércoles 28 de enero la fecha definitiva de la fase de la liga en la UEFA Champions League.

Durante la jornada se conocerán los nombres de los jugadores que clasificarán directamente a los octavos de final.

También se definirán los clubes que tendrán que disputar los playoffs y lo que quedarán eliminados.

Tabla de posiciones EN VIVO de la Champions League

1. Arsenal - 24 puntos

2. Bayern Múnich - 19 puntos

3. Liverpool - 18 puntos

4. PSG - 16 puntos

5. Real Madrid - 16 puntos

6. Manchester City - 16 puntos

7. Tottenham - 16 puntos

8. Chelesa - 14 puntos

---------------

9. Atlético de Madrid - 14 puntos

10. Atalanta - 14 puntos

11. Newcastle - 13 puntos

12. Inter - 13 puntos

13. Barcelona - 13 puntos

14. Sporting - 13 puntos

15. Juventus - 13 puntos

16. Dortmund - 12 puntos

17. Bayer Leverkusen - 12 puntos

18. Athletic - 11 puntos

19. Copenhague - 11 puntos

20. Galatasaray - 10 puntos

21. Brujas - 10 puntos

22. Qarabaq - 10 puntos

23. Mónaco - 10 puntos

24. PSV - 9 puntos

---------------

25. Marsella - 9 puntos

26. Napoli - 9 puntos

27. Olympiacos - 9 puntos

28. Pafos - 9 puntos

29. Boda Glimt - 7 puntos

30. Benfica - 7 puntos

31. Union Saint - 7 puntos

32. Ajax - 7 puntos

33. Frankfurt - 5 puntos

34. Slavia Praga - 3 puntos

35. Villarreal - 1 punto

36. Kairat - 1 punto