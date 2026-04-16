Millonarios revive en el Grupo C de la Copa Sudamericana, tras dos jornadas disputadas. El equipo bogotano se ubica en la segunda posición con 4 puntos, manteniéndose en zona de pelea por la clasificación y con margen para ilusionarse. Cabe recordar que clasifica el primero del grupo, el segundo irá a un mata mata con equipos que vienen de la Libertadores.

Millonarios rescató los tres puntos en casa: llegó a cuatro unidades en su grupo

El balance deja señales encontradas. Por un lado, Millonarios ha logrado sumar en un grupo exigente, posicionándose solo por detrás de Sao Paulo, líder con puntaje perfecto (6 unidades) y una sólida diferencia de gol de +3. Por otro, su registro ofensivo y defensivo, los bogotanos evidencian aspectos por corregir: apenas un gol a favor y dos en contra, lo que arroja una diferencia de -1.

A pesar de ello, el equipo capitalino ha sabido competir y mantenerse en la conversación, superando momentáneamente a rivales directos como O’Higgins, que suma 3 puntos, y Boston River, que cierra el grupo con 2 unidades.

El reto para Millonarios pasa por mejorar su eficacia en el frente de ataque. La generación de opciones ha sido intermitente y la falta de contundencia ha impedido traducir el dominio en ventajas más amplias en el marcador. En torneos cortos como la Sudamericana, ese tipo de detalles suele marcar la diferencia entre avanzar o quedar en el camino.

Tabla de posiciones del grupo C en la Copa Sudamericana tras la victoria de Millonarios

Sin embargo, el panorama sigue abierto. Con cuatro fechas por disputarse, el equipo embajador depende de sí mismo para sostener su posición y, eventualmente, disputar el liderato del grupo. Los próximos encuentros serán clave para consolidar su rendimiento y fortalecer una campaña que, hasta ahora, lo mantiene competitivo.

Grupo C – Copa Sudamericana (tras 2 fechas)

1. Sao Paulo: +3 / 0 /+3: 6 puntos.

2. Millonarios: 1 /-2 /-1: 4 puntos.

3. O’Higgins: +2 / 2 /0: 3 puntos.

4. Boston River: 0 /-2 / -2: 2 puntos.