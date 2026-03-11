Tabla de posiciones Liga Femenina: Nacional lidera tras la fecha 3

La presente edición de la Liga BetPlay Femenina ha desarrollado la tercera fecha de su fase de todos contra todos, competencia que recordemos tiene la participación de 16 clubes y que tiene al Deportivo Cali como defensor del título.

La tercera fecha empezó desde el pasado lunes y se extendió hasta el martes 10 de marzo, donde se presentaron partidos interesantes como el protagonizado por Atlético Nacional y Millonarios, que terminó con triunfo por 2-1 para el equipo antioqueño.

Resultados de la fecha 3 en la Liga BetPlay Femenina 2026

En otros resultados destacados de la fecha hay que mencionar la abultada goleada 5-0 de Independiente Santa Fe sobre el Atlético Bucaramanga, además, el América de Cali sigue con puntaje perfecto en este certamen luego de imponerse por la mínima diferencia ante Orsomarso.

Deportivo Cali 1-0 Internacional de Bogotá

Santa Fe 5-0 Atlético Bucaramanga

Real Santander 1-1 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-2 Junior

Llaneros 0-2 Fortaleza

Internacional de Palmira 0-0 Independiente Medellín

América de Cali 1-0 Orsomarso

Atlético Nacional 2-1 Millonarios

Tabla de posiciones Liga BetPlay Femenina – fecha 3

Así las cosas, tras la tercera fecha de este campeonato, Nacional y América de Cali lideran la tabla de posiciones (el cuadro 'verdolaga' es primero por tener mejor diferencia de gol), mientras que Deportivo Cali y el conjunto de Internacional de Palmira siguen invictos sin perder.

1. Atlético Nacional | 9 puntos

2. América de Cali | 9 puntos

3. Deportivo Cali | 7 puntos

4. Internacional de Palmira | 7 puntos

5. Independiente Santa Fe | 6 puntos

6. Millonarios | 6 puntos

7. Independiente Medellín | 4 puntos

8. Llaneros | 4 puntos

9. Fortaleza | 4 puntos

10. Junior | 4 puntos

11. Real Santander | 2 puntos

12. Deportivo Pasto | 1 punto

13. Orsomarso | 1 punto

14. Once Caldas | 1 punto

15. Atlético Bucaramanga | 1 punto

16. Internacional de Bogotá | o puntos.