Técnico del Benfica advirtió a Jhon Durán antes del debut en Europa League

Benfica está listo para iniciar su camino en la UEFA Europa League 2026-27 y una de las principales novedades pasa por el regreso de Jhon Durán.

El delantero colombiano apunta a tener minutos en el compromiso de este jueves frente al St. Gallen de Suiza, correspondiente a la segunda ronda clasificatoria del torneo continental.

En la antesala del encuentro, el técnico Marco Silva confirmó que el atacante hará parte de la convocatoria y explicó el plan que tiene el cuerpo técnico para los jugadores que se incorporaron más tarde a la pretemporada tras disputar el Mundial de 2026.

Marco Silva anticipó protagonismo de Jhon Durán en el debut de Benfica por la Europa League

“John Durán jugó contra el Belenenses, un partido amistoso, y sumaremos los minutos necesarios para reforzar a los jugadores que vinieron del Mundial. Estuvieron en un ambiente competitivo, todos participarán en el partido, y me corresponde a mí decidir el once inicial y las opciones”, afirmó el entrenador en rueda de prensa.

Silva destacó que el colombiano ya dejó buenas sensaciones en su primera aparición con el equipo, aunque recordó que llegó después de un largo periodo de descanso tras sus vacaciones.

“John Durán tuvo un largo descanso, de vacaciones, mostró señales positivas en un partido de baja intensidad, creemos que también nos ayudará, y me corresponde a mí tomar las mejores decisiones”, añadió.

El estratega portugués evitó confirmar si el atacante de colombiano será titular en territorio suizo, aunque dejó claro que todos los futbolistas que regresaron recientemente tendrán participación en el compromiso.

“No siempre es el titular el que decide, ni tampoco el suplente. Pero todos los jugadores que llegaron después participarán, serán convocados”, concluyó.

Benfica afrontará el duelo como favorito para avanzar a la siguiente fase de la Europa League, aunque primero deberá superar a un St. Gallen que llega motivado tras conquistar la Copa de Suiza y finalizar en la segunda posición de la Superliga.

Para Jhon Durán, el partido representa una nueva oportunidad para comenzar a ganarse un lugar en el ataque del conjunto portugués.

Tras su no actuar con la Selección Colombia en el Mundial, el delantero espera convertirse en una de las principales cartas ofensivas de Benfica en una temporada en la que el club aspira a ser protagonista tanto en el ámbito local como en el internacional.