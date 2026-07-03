Tensión en el Mundial: delegación de Egipto terminó a los empujones con la policía

La selección de Egipto vivió una tensa situación en la previa de su partido frente a Australia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Lo que parecía un encuentro rutinario entre un futbolista y un aficionado terminó convirtiéndose en un altercado con la policía de Dallas, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

El incidente ocurrió en el hotel donde se hospeda la delegación africana. Según los reportes, todo comenzó cuando uno de los jugadores accedió a la petición de un joven hincha que quería tomarse una fotografía.

Egipto protagonizó un fuerte cruce con la policía de Dallas antes del duelo ante Australia por el Mundial 2026

Mientras el futbolista atendía al aficionado, un agente policial permanecía muy cerca de la escena, una actitud que fue cuestionada por Ibrahim Hassan, hermano del seleccionador Hossam Hassan e integrante del cuerpo técnico.

El reclamo de Hassan desencadenó una acalorada discusión con el uniformado. El intercambio verbal fue escalando hasta derivar en empujones e insultos entre algunos miembros de la delegación y el oficial, obligando a la intervención de otras personas presentes para evitar que la situación pasara a mayores.

Los videos del momento muestran al policía increpando con vehemencia a los integrantes del combinado egipcio, mientras otros agentes intentaban calmar los ánimos y separar a los involucrados.

Las imágenes comenzaron a circular en distintas plataformas digitales y rápidamente generaron miles de reacciones entre aficionados de todo el mundo.

Video viral que enciende el Mundial: Egipto y la policía protagonizaron un fuerte altercado

Pese a la tensión vivida, las autoridades locales no informaron sobre personas detenidas ni anunciaron investigaciones o sanciones relacionadas con el incidente. Tampoco la Federación Egipcia de Fútbol emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido en las horas posteriores al altercado.

El episodio rompió la tranquilidad de la concentración egipcia en un momento clave del torneo. El equipo africano afronta un compromiso decisivo frente a Australia, con el objetivo de conseguir el boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Más allá de la polémica fuera del terreno de juego, Egipto intentará dejar atrás el incidente y centrar toda su atención en un duelo que podría marcar su continuidad en la Copa del Mundo.