Tiene demanda activa contra el club, pero Riquelme lo quiere ya: polémico regreso sacude a Boca

El mercado de pases del fútbol argentino sumó un capítulo de alto impacto., todo parece indicar que un colombiano volverá a vestir el axul y oro. Según reveló el diario "Olé", la dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, logró un avance significativo para concretar el regreso de Sebastián Villa.

Desde el entorno del delantero colombiano de 30 años aseguran que ya existe un acuerdo en los términos contractuales, por lo que el foco se traslada ahora a destrabar la salida con Independiente Rivadavia de Mendoza, dueño de su pase.

Riquelme acelera por Sebastián Villa: el acuerdo que prepara su regreso a Boca Juniors

Villa es el principal apuntado por el director técnico Rodolfo Arruabarrena para aportar desequilibrio, velocidad y experiencia en las bandas, ante el actual relegamiento de Exequiel Zeballos.

El extremo viene de ser la gran figura del equipo de Mendoza, con un rendimiento que reactivó el interés del Xeneize. Aunque Boca ofreció inicialmente los 6 millones de dólares de la cláusula de rescisión, el presidente del club mendocino, Daniel Vila, tasó la ficha en 7 millones.

No obstante, en las últimas horas los mendocinos flexibilizaron su postura y las partes continúan negociando para limar las diferencias económicas (La cifra puede variar de acuerdo al tiempo y número de pagos).

¿Vuelve el colombiano? El pacto secreto entre Riquelme y Sebastián Villa que ya tiene acuerdo

El retorno del atacante, quien en su primer ciclo cosechó 29 goles, 33 asistencias y siete títulos en 172 partidos, parecía impensado meses atrás debido a su conflictiva salida.

De hecho, un factor complejo en la negociación es que Villa todavía mantiene un juicio vigente contra Boca por despido indirecto, por daños y diferencias salariales, con un reclamo que supera los 236 millones de pesos (en Argentina) y los dos millones de dólares.

Pese a este litigio legal abierto, las conversaciones deportivas avanzan por un carril paralelo y el colombiano está a solo un paso de sellar su segunda etapa en la Bombonera.