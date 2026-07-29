'Tino' Asprilla explotó tras la revelación de Jhon Durán: “No se le puede contar un secreto”

Las declaraciones del entrenador Alberto Suárez sobre el presunto incidente protagonizado por Jhon Durán durante una concentración de la Selección Colombia continúan generando reacciones.

En esta oportunidad, quien se pronunció fue Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien cuestionó la decisión del técnico Suárez de hacer públicas unas supuestas confidencias del delantero y aseguró que, hasta el momento, todo sigue siendo un rumor.

Asprilla, referente de la Selección, respondió a las palabras que Alberto Suárez hizo sobre su pasado y defendió la importancia de asumir las consecuencias de los actos.

“Lo mío yo lo contaba ahí mismo. Sí, pasó. Las situaciones, cuando se dan, hay que enfrentarlas, no esconderlas. En nuestra Selección Colombia, los técnicos te exponían de una, no te guardaban nada. Siempre fueron de manejar las cosas de frente”, concluyó.

Asprilla defendió a Jhon Durán y señaló al técnico que reveló el supuesto escándalo

El exdelantero de la Selección Colombia fue consultado en una emisora nacional, luego de que Suárez afirmara que Durán le había contado detalles de lo sucedido con el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. Para Asprilla, la conversación nunca debió salir a la luz.

“Primero, al profe Suárez no se le puede contar un secreto, ni siquiera con trago, porque yo me imagino que si Durán le contó eso es porque le tiene confianza, lo considera un papá y le habrá pedido un consejo. No creo que se lo contara para que él saliera a decir eso al aire”, afirmó el exjugador.

El histórico atacante también recordó que desde hace meses circulan versiones sobre un supuesto altercado en el camerino de la Selección Colombia, aunque insistió en que ninguna de las personas involucradas ha confirmado oficialmente lo ocurrido.

“Eso ya era un rumor que todo el mundo había escuchado, que había pasado en el camerino. Los implicados, hasta el día de hoy, lo han negado. No he visto a ningún futbolista de esta época o del cuerpo técnico que haya salido a verificarlo. Para mí, sigue siendo un rumor”, señaló.

‘Tino’ Asprilla rompió el silencio tras la revelación sobre Jhon Durán y lanzó fuerte crítica: “No se le puede contar un secreto”

Más allá de la polémica, Asprilla consideró que, si Durán cometió una falta disciplinaria, la mejor manera de manejar el caso era con transparencia para que el jugador pudiera aprender de la situación.

“Estoy completamente seguro de que, si lo hubieran castigado contando la verdad, él seguramente hubiera aprendido de ese error y le hubieran ayudado para seguir creciendo”, expresó.

Además, recomendó que el delantero reciba orientación sobre la responsabilidad que implica vestir la camiseta de la Selección Colombia: “Siempre hay tiempo, sentarse con el muchacho, explicarle cómo es el reglamento y el comportamiento en la Selección Colombia”.

El exfutbolista también relativizó la gravedad de las discusiones dentro de un grupo profesional y recordó varios episodios vividos durante su carrera: “Yo vi peleas del Pibe y Freddy, eso no paraba; en la Selección, de muchas personas; en el Preolímpico, entre el preparador físico y 'Bolillo' Gómez. Eso pasó siempre, en el Newcastle también. En todos lados vi peleas... pero eso hay que arreglarlo ahí mismo”, comentó.