¡Todo listo! Inminente llegada del jugador de la Selección Colombia al Manchester United

Cristian Orozco ya comenzó a escribir una historia que promete dar de qué hablar en el fútbol colombiano. El mediocampista vallenato, considerado una de las mayores promesas del país, debutó oficialmente en la Liga colombiana con Fortaleza CEIF antes de emprender el viaje hacia Inglaterra para convertirse en nuevo jugador del Manchester United.

Con su llegada al Manchester United, Orozco se convertirá en el segundo colombiano en vestir la camiseta del club inglés, después de Radamel Falcao García, y dará el primer gran paso de una carrera que ilusiona tanto a su nuevo equipo como al futuro de la Selección Colombia.

Cristian Orozco debutó en Colombia antes de llegar al Manchester United: la regla de FIFA que retrasó su fichaje

Aunque el acuerdo entre el club inglés y Fortaleza estaba prácticamente cerrado desde comienzos de año, el volante no pudo incorporarse de inmediato a los ‘Red Devils’ por una razón reglamentaria: las normas de la FIFA impiden los traspasos internacionales de futbolistas menores de 18 años.

Por esa razón, Orozco permaneció durante varios meses en el fútbol colombiano y aprovechó ese tiempo para sumar sus primeros minutos como profesional.

Su estreno se produjo en la visita de Fortaleza a Atlético Nacional, cuando ingresó a los 83 minutos en reemplazo de Andrés Arroyo, en un compromiso que terminó con victoria 4-1 para el conjunto antioqueño.

Durante el primer semestre de la temporada, el mediocampista disputó cinco partidos —cuatro por Liga y uno por Copa Colombia—, acumulando 198 minutos que le permitieron comenzar su adaptación al fútbol profesional antes de dar el salto a Europa.

Manchester United ya lo esperaba: el motivo por el que su llegada se retrasó

El interés del Manchester United surgió después de las destacadas actuaciones del jugador con la Selección Colombia Sub-17, de la que fue capitán y una de las grandes figuras en el Sudamericano y posteriormente en el Mundial de la categoría.

Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos, pero fue el conjunto inglés el que aceleró las negociaciones y acordó su fichaje por una cifra cercana a los 1,5 millones de euros.

Ahora el panorama cambió. Cristian Orozco cumplió 18 años este 13 de julio, requisito indispensable para que el Manchester United pueda registrar oficialmente la transferencia sin infringir el reglamento de la FIFA.

En los próximos días, el futbolista viajará al Reino Unido para completar los exámenes médicos y firmar su contrato con el histórico club de la Premier League. Posteriormente, la institución definiría si inicia su proceso en el equipo Sub-18 o en la categoría Sub-21.