Tremendo partido que se vivió en San Cristóbal, los venezolanos se supieron plantar ante el equipo colombiano, sin embargo los de Ibagué se llevaron la victoria, el ganador de la serie hace parte del G2, el cual se medirá al ganador de la llave entre O'Higgins y Bahía.

Tolima venció 0-1 a Deportivo Táchira en la ida de la fase dos de la Copa Conmebol Libertadores

El equipo colombiano logró imponerse en territorio contrario, Táchira se replegó muy bien en los primeros minutos. Muy aguerridos ambos equipos, juego directo. Las indicaciones de Lucas González no se hicieron esperar.

Tiro de esquina a favor de los locales. La portería de los colombianos se salvó por poco, pero se repite el tiro de esquina. Se salvó el Tolima, la pelota quieta fue el arma de los locales.

El ritmo de juego empezó a ser intenso, los locales se ilusionaban y adelantan las líneas de juego. Peñaranda es uno de los jugadores que más se mostraron en Táchira, la mitad de la cancha era dominada por los venezolanos.

Juan Pablo Nieto fue la figura más destacada en los visitantes, los visitantes se aproximaron al área rival, por intermedio de Parra y el Chino Sandoval. Antes de los 20 llegó la más clara, Peñaranda se sacó un jugador en el área, remató, y Neto Volpi dejó la pelota muerta en el área, Angulo se vistió de héroe y salvó a los colombianos.

Las transiciones fueron importantes, Tolima cortaba el juego del Táchira a lo que el equipo local trató de tomar resguardos. El partido se sumió en intensidad y luego de un arranque frenético se disputó el juego en la mitad de la cancha, en Sn Cristobal la primera etapa terminó igualada.

Los cambios de Lucas González surgen efecto, el equipo de Ibagué se fue adelante con gol de Kelvin Flórez al minuto 65

Kelvin Flórez logró marcar y dejar en silencio al estadio entero. Los últimos minutos del partido fueron electrizantes, llegada para el Tolima, el portero negó el grito de gol. en la contra, ocasión de los venezolanos, y salvó el portero Neto Volpi.

Con este resultado el equipo pijao se ilusiona para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores incluso pudieron anotar otro gol, de ganar la llave, se medirá al ganador de la serie entre O'Higgins y Bahía.