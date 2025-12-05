[Video] Trump le calificó la 'pinta' al Tigre Córdoba en el del sorteo del Mundial 2026

El Sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 ha dejado momentos bastante curiosos. Uno de los instantes más llamativos ocurrió en la previa del evento, durante la alfombra roja que tuvo a varias figuras de la política internacional.

Durante la transmisión oficial del Canal RCN y Win Sports, el reconocido 'Tigre' Córdoba vivió un instante impensado con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario habló con el colombiano para calificar su particular vestimenta.

Justo en ese momento, el mandatario norteamericano se acercó al enviado especial a la gala mundialista y tras hacerle una breve revisión aprobó su outfit. Córdoba, que ya había consultado lo mismo a otros invitados, se mostró bastante contento por la aprobación del gobernante.



