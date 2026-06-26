Turquía le arruinó la fiesta a Estados Unidos con una victoria inesperada

Cuando el empate parecía sentenciado y Estados Unidos se preparaba para cerrar invicto la fase de grupos del Mundial 2026, Turquía encontró fuerzas para escribir un final inesperado.

En la última acción del compromiso, el conjunto europeo marcó el 3-2 definitivo y se despidió del torneo con una victoria de prestigio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El partido ya había entregado emociones de principio a fin. Estados Unidos, que había asegurado con anticipación su clasificación a los dieciseisavos de final, buscaba completar una campaña perfecta en el Grupo D. Sin embargo, enfrente tuvo a una selección turca que, pese a llegar eliminada, nunca renunció al ataque.

Sorpresa en el Mundial: Turquía derrotó a Estados Unidos pese a su clasificación

Con el marcador igualado 2-2 y el reloj superando el tiempo reglamentario, todo apuntaba a un reparto de puntos. Los estadounidenses intentaban controlar el balón para consumir los últimos segundos, mientras Turquía adelantaba sus líneas en busca de una última oportunidad.

Esa ocasión llegó en el minuto 90+8. En una ofensiva desesperada, los hombres de la Luna y la Estrella aprovecharon los espacios que dejó la defensa local y encontraron el gol de la victoria en la jugada final del encuentro, silenciando a los miles de aficionados que acompañaron al equipo anfitrión.

Partidazo en Los Ángeles: Estados Unidos y Turquía dejaron un final de película

El tanto desató la celebración del conjunto turco, que, aunque quedó eliminado del Mundial, abandonó la competencia con una actuación que dejó una buena imagen y un triunfo inolvidable frente a uno de los organizadores del certamen.

Para Estados Unidos, la derrota supone un golpe anímico antes del inicio de la fase de eliminación directa. Aunque conservó el primer lugar del Grupo D con seis puntos y enfrentará a Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino perdió la posibilidad de cerrar la primera ronda con puntaje perfecto y deberá corregir varios aspectos defensivos si quiere mantenerse en la pelea por el título.

Turquía, por su parte, se marchó del Mundial con la satisfacción de haber peleado hasta el último segundo y de despedirse con una victoria que pocos esperaban.