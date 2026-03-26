Las selecciones de Turquía y Rumanía se enfrentan este jueves 26 de marzo en la ronda previa del repechaje de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Turquía buscará su tercera clasificación a Mundial

La selección de Turquía, que tendrá la ventaja de la localía, tratará de dar un paso importante hacia la posible clasificación a su tercera Copa del Mundo.

El equipo turco se ganó el derecho de disputar el repechaje al ubicarse en la segunda posición del grupo E con 13 puntos, luego de cuatro victorias, un empate y una derrota.

El entrenador Vincenzo Montella contará con sus principales figuras Arda Güler (Real Madrid), Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milán) y Kenan Yıldız (Juventus).

Rumanía quiere dar la sorpresa

Por otro lado, la selección de Rumanía intentará dar la sorpresa en la semifinal del repechaje a la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Mircea Lucescu se ganaron el derecho de disputar el repechaje al ser uno de los mejores terceros de la Eliminatoria de la UEFA.

Rumanía se ubicó en la tercera casilla del grupo H con 13 puntos.

Italia vs Irlanda del Norte | EN VIVO: hora y dónde ver repechaje europeo

Fecha: jueves 26 de marzo de 2025

Hora: 12:00 p.m. (Hora en Colombia)

Transmisión: ESPN - Disney +.