La Universidad de Chile recibe este miércoles 4 de marzo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago al Club Deportivo Palestino en el partido válido por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

El 'león' afronta el compromiso, después de un irregular inicio de temporada en la liga chilena al ubicarse en la décima posición con solo seis puntos, luego de una victoria, tres empates y una derrota.

La Universidad de Chile disputará el duelo con aire en la camiseta al haber derrota en condición de visita a Colo Colo en la más reciente fecha del certamen local.

Por otro lado, Palestino, que goleó 4-2 a O'Higgins en condición de local en la liga chilena, solo registra cinco unidades, luego de un triunfo, dos empates y dos derrotas.

U. de Chile Vs Palestino EN VIVO hoy 4 de marzo: Copa Sudamericana

El partido entre la Universidad de Chile contra Palestino por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana se disputa este miércoles 4 de marzo a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano, y 9:30 hora de Chile.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por DSports.