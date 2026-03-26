Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

Ucrania vs Suecia | EN VIVO: hora y dónde ver repechaje europeo

Ucrania recibirá a Suecia en el Estadio Ciudad de Valencia en el repechaje a la Copa del Mundo 2026.
Daniel Zabala
Ucrania Vs Suecia repechaje al Mundial
Ucrania Vs Suecia repechaje al Mundial // Deportes RCN y Peslogos
Eliminatorias al Mundial UEFA 2026 Canada/Mexico/United States
Eliminatorias - Semifinales
Ucrania Ucrania
Programado
Suecia Suecia
Estadísticas del partido

Las selecciones de Ucrania y Suecia se enfrentan este jueves 26 de marzo en el Estadio Ciudad de Valencia de España en el partido semifinal por el repechaje a la Copa del Mundo de 2026.


Ucrania sueña con el Mundial fuera de casa

La selección de Ucrania afronta el compromiso oficializando como local en Valencia, España, ya que no puede utilizar su habitual sede en Kiev por el conflicto con Rusia.

El equipo ucraniano se ganó el derecho de disputar el repechaje al terminar la Eliminatoria de la UEFA en la segunda posición con 10 puntos por detrás de Francia.

Suecia quiere dar el golpe

Por otro lado, la selección de Suecia accedió al repechaje para la Copa de Mundo, gracias al buen rendimiento que demostró en la Liga de Naciones de la UEFA.

Ucrania Vs Suecia | EN VIVO: hora y dónde ver repechaje europeo

Fecha: jueves 26 de marzo de 2025

Hora: 2:45 p.m. (Hora en Colombia)

Transmisión: ESPN - Disney +.

En esta nota

Mundial 2026 Suecia Liga de Naciones de la UEFA Copa Mundial de la FIFA España Selección de España Fecha FIFA Fútbol Internacional

Tabla de posiciones

Reels