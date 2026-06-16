Ni Champions, ni Eurocopa: Europa descarta la novedad del Mundial 2026

Las pausas de hidratación implementadas durante el Mundial de 2026 han abierto un nuevo debate en el fútbol internacional. Mientras la FIFA ha convertido los denominados "cooling breaks" en una constante durante varios encuentros del torneo, L' equipe asegura que la UEFA y la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) dejaron claro que no tienen intención de adoptar esta medida de forma permanente en sus competiciones.

La FIFA ha defendido estas interrupciones como una herramienta para proteger la salud de los futbolistas frente a las altas temperaturas registradas en varias sedes mundialistas.

Durante el torneo, los partidos se detienen en cada tiempo para permitir que los jugadores se hidraten y se refresquen. Sin embargo, la medida también ha generado cuestionamientos debido al beneficio comercial que representa para las cadenas de televisión, que aprovechan esos minutos para emitir espacios publicitarios adicionales.

Desde Europa, la postura es diferente. La UEFA recordó que las pausas para hidratación solo están contempladas en situaciones excepcionales y bajo parámetros específicos establecidos por la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de las reglas del juego.

Según la normativa vigente, los delegados de partido deben medir el índice WBGT, que combina temperatura, humedad y calor radiante. Solo cuando se superan determinados umbrales se autoriza una pausa para refrescar a los jugadores. Además, estas interrupciones tienen una duración limitada de entre un minuto y medio y tres minutos.

UEFA toma distancia de la FIFA y rechaza las pausas de hidratación del Mundial

El diario francés publicó que el organismo europeo aseguró que nunca se ha discutido ampliar esta práctica de manera regular ni en la Liga de Campeones ni en la Eurocopa. La UEFA insiste en que se trata de una medida de emergencia y no de una herramienta comercial.

La misma posición mantiene la LFP en Francia. Aunque las pausas de hidratación existen desde hace varios años en casos de calor extremo, la organización considera que las condiciones climáticas del país no justifican una aplicación sistemática como la vista en la Copa del Mundo.

Incluso en medio de las dificultades económicas que atraviesan varios clubes franceses, la posibilidad de introducir más espacios publicitarios mediante estas interrupciones no forma parte de los planes de la liga.