Un año sin Diogo Jota: el homenaje del Liverpool que emociona a millones

Un año después de la trágica muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva, el Liverpool, la selección de Portugal y diferentes clubes del fútbol luso volvieron a rendir homenaje a dos figuras cuyo legado continúa intacto dentro y fuera de las canchas.

El conjunto inglés, donde Jota se convirtió en uno de los referentes ofensivos, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordar al delantero portugués.

"Hoy, como cada día, recordamos a Diogo Jota y André Silva, que fallecieron trágicamente hace un año. A través de una pérdida inconmensurable y un dolor incalculable, el impacto que tuvieron y los legados que dejaron atrás no solo en el mundo del fútbol, sino en los corazones y las mentes de tantas personas alrededor del mundo, ha brillado durante los últimos 12 meses", expresó el club.

Liverpool recordó a Diogo Jota con un mensaje que conmovió al mundo del fútbol

El Liverpool añadió que "todo nuestro amor, apoyo, pensamientos y oraciones continúan estando con las familias, amigos de Diogo y André", antes de cerrar el homenaje con una frase que conmovió a los aficionados: "Para siempre en nuestros corazones, para siempre nuestro número 20".

El recuerdo también estuvo presente en el Mundial de 2026. Tras la victoria 2-1 sobre Croacia y la clasificación a los octavos de final, los jugadores de Portugal posaron con una camiseta de Jota, sostenida por Cristiano Ronaldo, quien dedicó el triunfo a su excompañero.

El fútbol sigue llorando a Diogo Jota: Liverpool le dedicó un sentido homenaje

"¡Hemos ganado por nosotros, por Diogo y por Portugal!", escribió el capitán portugués en sus redes sociales. Posteriormente, explicó el significado de la victoria: "Es un día especial porque nuestro Jota está ahí arriba iluminándonos. Todos sentimos su presencia con nosotros y tenía todo el sentido ganar hoy para honrarlo de la mejor manera posible".

El homenaje ha acompañado a Portugal durante toda la Copa del Mundo. Antes de cada partido se proyecta una imagen de Jota en los estadios, los jugadores lucen una pulsera conmemorativa y Roberto Martínez mantiene viva su memoria en cada convocatoria. Además, Rúben Neves continúa vistiendo el dorsal 21 con la autorización de la familia del exdelantero.

Diogo Jota falleció el 3 de julio de 2025, a los 28 años, junto a su hermano André Silva en un accidente de tránsito en Zamora, España. Un año después, el fútbol sigue recordándolos con el mismo cariño y admiración que despertaron en vida.