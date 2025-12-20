Un doblete mágico de Linda Caicedo que ratifica su gran momento

Linda Caicedo volvió a hacer de las suyas y dejó una joya más para su colección. La futbolista colombiana fue protagonista con un nuevo golazo con el Real Madrid que ratifica su enorme presente, demostrando una vez más por qué es una de las jugadoras más desequilibrantes del fútbol femenino actual.

La anotación no solo fue clave para su equipo, sino que también volvió a recorrer las redes sociales por la calidad técnica y la naturalidad con la que resolvió una jugada de alta dificultad.





Una definición de crack desde el centro

La jugada nació en el centro del campo, cuando Caicedo recibió el balón y avanzó con decisión hasta acercarse al área rival. Sin dudarlo, acomodó el cuerpo y sacó un potente zurdazo desde la frontal, enviando la pelota al palo de la arquera, imposible de atajar.

El remate, seco y preciso, dejó sin reacción a la guardameta y levantó al público de sus asientos, confirmando la capacidad de Linda para marcar diferencias incluso cuando no parece haber espacio para hacerlo.





Linda, en estado de gracia

Más adelanta la delantera colombiana cogió un balón en el borde del área y con un remate colocado con borde interno puso el balón en el otro ángulo dejando a la arquera del Espanyol sin ninguna posibilidad.









Este nuevo gol se suma a una racha positiva para la colombiana, que sigue creciendo en confianza y protagonismo. Su facilidad para asumir responsabilidades ofensivas, sumada a su talento natural y personalidad en el campo, la consolidan como una pieza clave tanto en su club como en la Selección Colombia.

Linda Caicedo continúa escribiendo su propia historia a base de golazos. Su zurdazo desde la media luna es una nueva muestra de su talento y de un presente brillante que ilusiona al fútbol colombiano, que disfruta de una jugadora capaz de decidir partidos con una sola acción.