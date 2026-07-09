"Un valor aumentado": el contundente elogio que recibió Jhon Arias en Brasil

Jhon Arias regresará al Palmeiras con la confianza reforzada y una valoración mucho más alta después de su destacada actuación con la selección Colombia en el Mundial de 2026.

El delantero fue uno de los jugadores más destacados de la Tricolor durante el torneo disputado en Estados Unidos, donde disputó los cinco partidos como titular, marcó el gol de la victoria frente a Ghana y fue pieza clave en la clasificación a los octavos de final.

Prensa brasileña se rinde ante Jhon Arias tras el Mundial 2026: “Un valor aumentado”

Su rendimiento no pasó desapercibido en Brasil. El portal Globo Esporte destacó que el atacante volverá al club paulista el próximo 15 de julio, tras disfrutar de una semana de descanso con su familia, con un panorama muy distinto al que tenía antes de la Copa del Mundo.

El medio calificó su presente como el de un futbolista con un "valor aumentado", gracias a las cualidades que exhibió con el combinado colombiano.

Según el análisis del medio brasileño, el torneo permitió que Arias mostrara características que Palmeiras espera aprovechar durante el segundo semestre. Su velocidad sostenida, capacidad para romper líneas y precisión en la circulación del balón fueron algunos de los aspectos más destacados de su desempeño.

Además, datos del Observatorio del Fútbol CIES señalaron que el colombiano registró una velocidad máxima media de 30 kilómetros por hora y figuró entre los jugadores de la selección con mejores porcentajes de acierto en los pases y mayor incidencia ofensiva.

En Brasil se rinden ante Jhon Arias tras el Mundial: “Un valor aumentado”

Globo Esporte también recordó que el delantero llevaba más de un año sin disfrutar de vacaciones. Incluso, al llegar al Palmeiras inició un proceso de adaptación que lo llevó a alternar entre la suplencia y la titularidad antes de consolidarse en el esquema de Abel Ferreira.

Hasta el momento, Arias acumula 26 partidos, seis goles y dos asistencias con el conjunto paulista. Antes de unirse a la selección, venía de firmar un brillante desempeño en la Copa Libertadores con un doblete frente a Junior de Barranquilla.

Tras el Mundial, Palmeiras espera que el colombiano mantenga el nivel mostrado con la Tricolor y se convierta en una de las principales cartas ofensivas del equipo para afrontar el Brasileirao y las fases definitivas de la Copa Libertadores.