Una cita con la historia: Kompany palpita la serie contra el Real en Champions

El Bayern Múnich selló su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League con una contundente victoria 4-1 sobre el Atalanta, en una noche que confirmó la superioridad bávara y dejó como gran protagonista al colombiano Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia.

Kompany destaca al Real Madrid, rival en cuartos de la Champions League

Tras el encuentro, el técnico Vincent Kompany valoró el rendimiento de su equipo, destacando la seriedad con la que afrontaron un partido que, tras el 6-1 de la ida, parecía resuelto. “Estoy orgulloso de los chicos: del rendimiento, de los goles y de la energía que mostraron en el campo. No es algo que se dé por sentado con semejante ventaja”, afirmó el entrenador, subrayando la mentalidad competitiva de su plantilla.

El conjunto alemán dominó de principio a fin, con una actuación sólida encabezada por Harry Kane, quien firmó un doblete, y respaldada por el desequilibrio de Díaz, clave en el tercer tanto con una asistencia para Lennart Karl y protagonista del cuarto con una definición de calidad. Para Kompany, más allá del resultado, la actitud fue el mayor logro: “Ha sido un día positivo para el club”, resumió.

Bayer v Real Madrid: "Esperamos un partidazo y, por supuesto, queremos ganar y clasificarnos"

El entrenador también se refirió al ingreso de jóvenes como Deniz Ofli y Pavić, resaltando la dificultad de abrirse espacio en un plantel de élite. “No es fácil para los jugadores jóvenes tener minutos en el Bayern. Espero que disfruten estos momentos. Llevan tiempo entrenando con nosotros y su oportunidad llega”, explicó.

Pensando en el Real Madrid, Kompany anticipó una serie exigente en la siguiente ronda, destacando el valor histórico y competitivo de los clubes en esta instancia. “No importa quién sea el mejor equipo ahora mismo. La historia, el talento en el campo… eso es especial. Esperamos un partidazo y, por supuesto, queremos ganar y clasificarnos”, concluyó.

Favoritos: "No lo sé. No quiero decidirlo ahora en una rueda de prensa. Eso lo deciden ustedes. Ambos equipos tienen muchísima calidad. Espero que ofrezcamos un buen partido para la afición. El Real Madrid es el mejor equipo de la historia de la Champions League, así que será un reto interesante para nosotros. Queremos ganar".