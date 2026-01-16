“Una final se juega a muerte“: Rodallega, por la Superliga en Bogotá

Hugo Rodallega no se cansa de tener noches memorables en el futbol profesional colombiano, llegó a su gol 60 con los cardenales y puso a soñar a la afición con un nuevo título, la Superliga se definirá en El Campín.

Desde el inicio, Junior intentó imponer condiciones empujado por su público, buscando someter a Santa Fe con presión alta y ritmo ofensivo. Sin embargo, el conjunto bogotano respondió con orden y disciplina táctica, resistiendo la embestida inicial y neutralizando los intentos del equipo barranquillero, que carecía de profundidad en los últimos metros.

Con el paso de los minutos, Hugo Rodallega comenzó a ganar protagonismo en la visita, especialmente a través de la pelota quieta, un recurso que permitió a Santa Fe acercarse con peligro al área rival.

La zona media se convirtió en el eje del encuentro, con Santa Fe bien plantado gracias a un esquema que apostó por los duelos individuales.

60 goles con Santa Fe

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraría sin goles, Santa Fe capitalizó un error defensivo. Un pase atrás defectuoso de Jhonier Guerrero fue interceptado por Hugo Rodallega, quien definió con frialdad para abrir el marcador justo antes del entretiempo.

El goleador llegó a una no despreciable cifra de 60 anotaciones con los leones. Varios tantos de gran categoría.

En el complemento, el ingreso de Teófilo Gutiérrez marcó el empate a los 27 minutos, cuando definió sin marca dentro del área. El partido de vuelta se jugará el miércoles 21 de enero en el estadio El Campín.

"Para ser el primero del año, el equipo se comportó muy bien"

El goleador, siempre desequilibrante en los momentos definitivos con el cuadro cardenal aprovechó un error para marcar la diferencia: “Hoy fue un buen partido, para ser el primero del año, el equipo se comportó muy bien, es una plaza siempre difícil, el vigente campeón, pero creo que nos vamos con un resultado positivo#.

El artillero hizo un análisis del encuentro: “Ellos utilizaron sus armas, desequilibrantes que marcaron una diferencia, encontraron ese empate, en el primer tiempo jugamos mejor, en la segunda parte tuvieron la posición del balón”.

El cierre de la serie en Bogotá podría parecer una aparente ventaja: “Acá no hay ventaja de nada, es una serie de 180 minutos, ahora tenemos que ir a Bogotá a nuestra casa, con nuestra gente, una final se juega a muerte, será un partido interesante. Hoy se da oportunidad de hacer el gol”.