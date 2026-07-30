“Una noche de pesadilla”: L’Equipe resaltó la eliminación del Junior en Copa

La eliminación del Junior de Barranquilla en la Copa de Colombia trascendió las fronteras y llegó hasta Francia.

L’Equipe, uno de los medios deportivos más reconocidos de Europa, dedicó una reseña al inesperado desenlace protagonizado por el vigente bicampeón colombiano, que quedó fuera del torneo a manos del Barranquilla FC, su propio equipo filial.

El medio francés calificó como sorprendente la eliminación del conjunto barranquillero, que cayó en la tanda de penaltis después de una serie cargada de goles.

El partido de ida terminó 2-2, mientras que la vuelta finalizó 3-3. Con un marcador global de 5-5, la clasificación se definió desde los once metros, donde Barranquilla FC se impuso 5-3.

L’Equipe destacó el histórico golpe al Junior: eliminado por su propio filial

Para L’Equipe, el resultado representa una auténtica noche de pesadilla para Junior. El equipo profesional, que llegaba como bicampeón defensor de la Primera División colombiana, no pudo imponer su jerarquía frente a un conjunto de Segunda División integrado, en buena medida, por jóvenes futbolistas que hacen parte de la estructura de formación del club.

La publicación destacó además el contraste entre ambos equipos. Junior tuvo disponibles a casi todos sus jugadores, con las excepciones de Teófilo Gutiérrez y el arquero Mauro Silveira, pero terminó siendo superado por un Barranquilla FC que mostró mayor disciplina y determinación durante la eliminatoria.

El medio francés también recogió las fuertes críticas de la prensa colombiana, que calificó la eliminación como “una verdadera vergüenza para sus hinchas”.

¿Vergüenza Mundial? L'equipe también resaltó la eliminación de Junior

La clasificación del filial adquirió todavía más valor por la forma en que se produjo. Barranquilla FC convirtió sus lanzamientos en la definición y consiguió una victoria histórica que lo instaló en los octavos de final de la Copa Colombia.

Ahora, el equipo filial tendrá otro desafío de peso: enfrentará a Millonarios en la siguiente ronda. El campeón del torneo obtendrá, además, un premio deportivo de gran importancia: la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2027.

Así, lo que comenzó como un enfrentamiento entre dos equipos de la misma estructura terminó convertido en uno de los grandes batacazos del fútbol colombiano, con repercusión incluso en la prensa internacional.