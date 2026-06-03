Uruguay reza por una de sus figuras: lesión muscular lo tiene en vilo para el Mundial

El centrocampista Giorgian de Arrascaeta sufrió una lesión muscular trabajando con la selección uruguaya a 12 días de que la Celeste se estrene en el Mundial ante Arabia Saudí.

En diálogo con la prensa, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, explicó que la sanidad está trabajando en los casos que tenía previstos y que en esta jornada se sumó la del número 10.

"Hoy se sumó el caso de Giorgian, que tendría una afección de carácter muscular, pero resta todavía confirmar la entidad para saber cuán profundo es el tema. Esperamos con optimismo para que pueda estar", apuntó.

Bielsa tiene una fecha para confirmar a De Arrascaeta en el Mundial

De Arrascaeta se encuentra trabajando con la selección en el Complejo Celeste desde el pasado 18 de mayo. Allí también se recupera de otra lesión: una fractura en la clavícula derecha.

Sobre este tema habló este lunes el seleccionador Marcelo Bielsa en una conferencia a ese tema.

"La clínica es el estudio que hace un médico sin apoyo tecnológico. La clínica de él es muy buena, pero las recomendaciones son que no se puede volver a someter el hueso a la fricción hasta una fecha en particular. Esa fecha es el viernes previo al partido del lunes, que es el primero que juega Uruguay", explicó.

De esta forma apuntó que De Arrascaeta iba a poder entrenarse a la par de sus compañeros el próximo 12 de junio.

"Quiere decir que él va a volver a hacer una práctica de fútbol tres días antes del partido. Desde hoy hasta ese viernes él puede hacer todo lo que hace un futbolista para prepararse, salvo alguna acción que corra el riesgo de el choque que le puede generar una nueva ruptura", puntualizó el seleccionador argentino.