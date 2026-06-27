Uruguay rozó el primero ante España: el bombazo de Bentancur que pasó muy cerca

Uruguay estuvo cerca de romper el equilibrio en el primer tiempo del duelo frente a España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Luego de varios minutos en los que la selección europea controló la posesión del balón, la Celeste reaccionó y comenzó a inquietar la portería rival con rápidas transiciones y ataques por las bandas.

La oportunidad más clara para los dirigidos por Marcelo Bielsa llegó sobre el minuto 35, en una jugada que nació por el sector izquierdo.

Maximiliano Araújo desbordó con velocidad y encontró espacios para enviar un balón al centro del campo, donde apareció Rodrigo Bentancur con libertad para sacar un potente remate desde media distancia.

Uruguay respondió con peligro y Bentancur probó desde media distancia ante España

El volante del Tottenham no dudó y conectó el balón de primera intención buscando sorprender al arquero español. Sin embargo, el disparo tomó demasiada altura y terminó pasando por encima del travesaño, desperdiciando una de las mejores aproximaciones del conjunto uruguayo en la primera mitad.

La acción confirmó el crecimiento de la Celeste en el compromiso. Minutos antes, Darwin Núñez ya había generado preocupación en la defensa española tras aprovechar una pérdida de Rodri en la salida, aunque la jugada no logró terminar con un remate claro al arco.

España respiró aliviada tras el potente remate de Bentancur

Posteriormente, el propio delantero volvió a acercarse con una acción individual que obligó a la zaga española a mantenerse alerta.

España había iniciado el partido dominando la posesión y generando varias llegadas, principalmente por intermedio de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Incluso estuvo muy cerca de abrir el marcador apenas en los primeros minutos con un centro de Oyarzabal que casi termina en autogol.