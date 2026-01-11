Vuelve Luis Díaz a la acción en Alemania: Primer partido del año

El fútbol alemán deja atrás el parón invernal y vuelve a escena con su principal candidato al título. Bayern Múnich cerrará la jornada 16 de la Bundesliga este domingo 11 de enero cuando reciba a Wolfsburgo en el Allianz Arena desde las 11:30 a.m. (hora colombiana), en un partido que marca el regreso oficial del líder a la competencia.





Los dirigidos por Vincent Kompany buscarán extender el dominio mostrado en la primera mitad de la temporada. Bayern solo ha sufrido una derrota en todo el curso, ante Arsenal en la Champions League, y en el torneo local manda con autoridad: 41 puntos de 45 posibles, nueve más que su inmediato perseguidor, Borussia Dortmund.





Luis Díaz, clave en el Bayern de Kompany





Así como el Bayern camina firme hacia su título número 34 de Bundesliga, Luis Díaz también apunta a firmar la mejor temporada de su carrera en Europa. Los números del colombiano entre agosto y diciembre respaldan esa proyección y lo consolidan como una pieza clave en el frente ofensivo bávaro.

Lucho es actualmente el tercer jugador con mayor contribución ofensiva del equipo, con 13 goles y 7 asistencias, para un total de 20 participaciones directas en gol, solo por detrás de Harry Kane (33) y Michael Olise (21). Su impacto ha sido constante tanto en Bundesliga como en competiciones internacionales.

En comparación, a esta misma altura de la temporada pasada con Liverpool, sus registros eran inferiores. En la que hasta ahora había sido su mejor campaña con un mismo club (17 goles y 5 asistencias), Díaz acumulaba 12 goles y apenas 2 asistencias al llegar al ecuador del curso.





A un paso de su mejor versión europea

De mantener este ritmo, el extremo colombiano podría superar su mejor temporada en el Viejo Continente, la 2021/22, cuando repartió su producción entre Porto y Liverpool tras su salto a la Premier League. En aquella campaña cerró con 22 goles y 10 asistencias sumando ambos clubes.



