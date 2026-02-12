Venezuela vs Chile EN VIVO HOY 12 febrero - Sudamericano U20

Comienza la quinta fecha del Sudamericano Femenino Sub 20 y los protagonistas de inaugurarla son las selecciones ubicadas en el Grupo A, Colombia vs Paraguay y Venezuela vs Chile, todas con la necesidad de sumar de a tres puntos para clasificar a la siguiente fase de la competencia para soñar quedarse con uno de los cupos al Mundial.

Chile llega a este compromiso con mínimas posibilidades de clasificar a la próxima ronda del certamen, ya que llega ubicado en la última casilla del Grupo A con tan solo una unidad y debería ganarle a la 'vinotinto' por goleada para disminuir la diferencia de gol.

Mientras que por el lado de las venezolanas el panorama es más sencillo, ya que se podría llegar a decir que tiene un "pie adentro" de la siguiente ronda. La selección cuenta con seis unidades y se ubica en la segunda casilla por debajo de Colombia, la cual la supera por tan solo un punto.

Venezuela vs Paraguay: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 de febrero

El partido entre Venezuela vs Chile por la quinta fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este jueves 12 de febrero a partir de las 4:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Tabla de posiciones - grupo A - Sudamericano Femenino sub 20 - Fecha 4

1. Colombia, 7 puntos

2. Venezuela, 6

3. Paraguay, 4 (+2)

4. Uruguay, 4 (-2)

5. Chile, 1