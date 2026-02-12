Logo Deportes RCN Vertical
Sudamericano femenino sub 20

Venezuela vs Chile EN VIVO HOY 12 febrero - Sudamericano U20

Así podrá ver en vivo el partido entre Venezuela vs Chile por la fecha 5 del Sudamericano U20.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Así podrá ver en vivo el partido entre Venezuela vs Chile en el Sudamericano U20
Comienza la quinta fecha del Sudamericano Femenino Sub 20 y los protagonistas de inaugurarla son las selecciones ubicadas en el Grupo A, Colombia vs Paraguay y Venezuela vs Chile, todas con la necesidad de sumar de a tres puntos para clasificar a la siguiente fase de la competencia para soñar quedarse con uno de los cupos al Mundial.

Chile llega a este compromiso con mínimas posibilidades de clasificar a la próxima ronda del certamen, ya que llega ubicado en la última casilla del Grupo A con tan solo una unidad y debería ganarle a la 'vinotinto' por goleada para disminuir la diferencia de gol.

Mientras que por el lado de las venezolanas el panorama es más sencillo, ya que se podría llegar a decir que tiene un "pie adentro" de la siguiente ronda. La selección cuenta con seis unidades y se ubica en la segunda casilla por debajo de Colombia, la cual la supera por tan solo un punto.

Venezuela vs Paraguay: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 de febrero

El partido entre Venezuela vs Chile por la quinta fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este jueves 12 de febrero a partir de las 4:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Tabla de posiciones - grupo A - Sudamericano Femenino sub 20 - Fecha 4

1. Colombia, 7 puntos
2. Venezuela, 6
3. Paraguay, 4 (+2)
4. Uruguay, 4 (-2)
5. Chile, 1

