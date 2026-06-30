Video - Antonio Nusa sacó un misil al ángulo y puso a ganar a Noruega

Noruega encontró el premio a su insistencia con una auténtica joya de Antonio Nusa. El extremo europeo abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo con un espectacular remate que dejó sin opciones al arquero Yahia Fofana, en el duelo ante Costa de Marfil por el Mundial 2026.

Antonio Nusa marcó un gol de otro partido y sorprendió a Costa de Marfil

El tanto reflejó el dominio que Noruega había ejercido durante buena parte de la primera mitad. Minutos antes, Erling Haaland ya había avisado con un cabezazo tras un centro de Alexander Sorloth, aunque el arquero Fofana respondió con seguridad para mantener el empate.

Costa de Marfil también generó aproximaciones, especialmente después de la pausa de hidratación. Yan Diomandé habilitó a Nicolas Pépé con un centro al segundo palo, pero el atacante no logró conectar con precisión.

Antes, Ghislain Konan había probado con un remate que terminó impactando en la parte externa de la red.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminarse al descanso sin goles, apareció la calidad individual de Antonio Nusa para romper el equilibrio con uno de los mejores tantos de la jornada y darle a Noruega una valiosa ventaja antes del entretiempo.

La jugada nació por el sector izquierdo. Nusa recibió cerca del vértice del área, encaró hacia el centro y, tras acomodarse para su pierna derecha, sacó un potente y preciso disparo que se clavó en el ángulo, desatando la celebración de los futbolistas noruegos y de los aficionados presentes en el estadio de Dallas.