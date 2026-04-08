América de Cali arranca un nuevo reto internacional, por fin llegó su anhelado debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de superar con éxito a Atlético Bucaramanga en la ronda previa. El equipo dirigido por David González llega con la intención de mejorar su actuación anterior, en la que quedó eliminado en los octavos de final. La hinchada se hizo sentir en suelo ecuatoriano.

América regresa a un torneo internacional: enfrenta a Macará en Ecuador por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Para este estreno frente a Macará en Ecuador, el conjunto escarlata contará con un respaldo significativo en las tribunas. Se espera la presencia de cerca de 4.500 aficionados colombianos en el Estadio Bellavista, aprovechando el cupo destinado para la hinchada visitante según el reglamento de Conmebol. El propio dirigente del club ecuatoriano, Héctor Salazar, confirmó la cifra.

El ambiente promete ser vibrante, con un América motivado por el apoyo de su gente y con la ilusión de comenzar con pie derecho. La pasión de América de Cali se hizo sentir en territorio ecuatoriano. En la antesala de su debut en la Copa Sudamericana, un grupo de hinchas escarlatas se reunió para brindarle un cálido y emotivo recibimiento al equipo, demostrando que la distancia no es impedimento cuando se trata de alentar.

Aplausos y arengas para recibir al América de Cali en territorio ecuatoriano

Con banderas, camisetas rojas y cánticos tradicionales, los aficionados crearon un ambiente de fiesta a las afueras del hotel de concentración. Entre aplausos y arengas, los seguidores acompañaron la llegada del plantel, transmitiendo energía y respaldo en un momento clave de la temporada.

El recibimiento estuvo marcado por el entusiasmo colectivo, con los hinchas entonando canciones que reflejan la identidad del club y su ilusión en el torneo continental. Algunos jugadores se acercaron a saludar, generando una conexión especial con quienes viajaron o residen en Ecuador.