[VIDEO] Árbitro, entre aplausos, salió lesionado en el repechaje Congo vs Jamaica

El árbitro argentino Facundo Tello fue protagonista inesperado en el duelo de repechaje entre República Democrática del Congo y Jamaica, disputado en Guadalajara, luego de abandonar el campo al minuto 114 por una lesión muscular, en medio de los aplausos del público.

Tello, designado como juez central para este compromiso decisivo rumbo al Mundial 2026, había cumplido una labor sólida en un partido de alta exigencia física y emocional. Sin embargo, en el tiempo extra, el desgaste le pasó factura y debió retirarse visiblemente afectado.

El bahiense estuvo acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que en el VAR se desempeñaron Hernán Mastrángelo y el venezolano Alexis Soto, en un equipo arbitral sudamericano de amplia experiencia internacional.

El ganador de esta serie integrará el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán

El compromiso se mantuvo intenso hasta el final, con una ventaja mínima de 1-0 a favor del conjunto africano, que supo sostener el resultado que consiguió en el tiempo extra, en un cierre cargado de tensión. La salida de Tello marcó uno de los momentos más emotivos de la noche, con el reconocimiento de los aficionados ante su esfuerzo.

Jamaica había llegado a esta instancia tras superar a Nueva Caledonia, mientras que Congo accedió directamente por su posición en el ranking FIFA. El ganador de esta serie integrará el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán, en una cita que ya empieza a tomar forma.