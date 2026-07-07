Estados Unidos encontró el premio a su insistencia y logró igualar el marcador frente a Bélgica gracias a una brillante ejecución de Malik Tillman, quien aprovechó un tiro libre para devolver la esperanza al conjunto norteamericano en un partido que había comenzado cuesta arriba.

Con el marcador igualado, el partido ganó intensidad y ambos equipos comenzaron a buscar el tanto que les permitiera recuperar la ventaja antes del descanso, dejando abierta una segunda mitad que prometía emociones y oportunidades para ambos conjuntos.

VIDEO | Así fue el espectacular gol con el que Estados Unidos empató ante Bélgica

Luego de varios minutos intentando acercarse al arco rival, el equipo estadounidense encontró una oportunidad inmejorable al minuto 29.

Folarin Balogun recibió el balón de espaldas e intentó girar para encarar la portería, pero fue derribado por un defensor belga cerca del área. El árbitro no dudó en sancionar la infracción y concedió un peligroso tiro libre.

¡Golazo de Estados Unidos! Vea el potente tiro libre de Tillman para el empate

La responsabilidad recayó sobre Malik Tillman, quien asumió el cobro con personalidad. En el minuto 30, el mediocampista ejecutó un potente disparo que superó la barrera.

Aunque el balón alcanzó a desviarse ligeramente en un defensor belga, la trayectoria terminó engañando al guardameta y se incrustó en el fondo de la red para decretar el 1-1.

Malik Tillman empató el partido y desató la ilusión de Estados Unidos ante Bélgica

El tanto cambió por completo el desarrollo del encuentro. Hasta ese momento, Bélgica controlaba la posesión y administraba la ventaja conseguida en los primeros minutos del compromiso, manejando el ritmo del juego con tranquilidad bajo las órdenes del técnico Rudi García.

Sin embargo, el empate revitalizó a Estados Unidos, que encontró un impulso anímico importante de cara al cierre de la primera mitad. El público respondió con una celebración eufórica, consciente de que el gol volvía a poner a su selección en la pelea por un cupo a la siguiente ronda.