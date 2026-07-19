VIDEO - Así fue el show de medio tiempo de la final del Mundial

La FIFA siguió innovando en la gran final de la Copa del Mundo 2026 y realizó por primera ocasión un show de medio tiempo al final de los primeros 45 minutos del duelo entre las selecciones de España y Argentina que se llevó a cabo en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

Así fue el show de medio tiempo en la final del Mundial

Artistas como Madonna, BTS, Justin Bieber y la colombiana Shakira, quien interpretó la canción oficial de la Copa del Mundo, animaron el show de medio tiempo.

También estuvieron presentes exfutbolistas como Ronaldo y Ronaldinho y figuras de la televisión como Ted Lasso y los Muppets.

En total, el tiempo de descanso para los futbolistas de España y Argentina fue superior a los 20 minutos.

España dominó el primer tiempo

En los primeros 45 minutos, la selección de España fue la gran dominadora del partido al controlar el balón y darle circulación por todo el ancho de la cancha.

Con Rodri Hernández como eje y gran protagonista, la roja generó las únicas dos opciones de gol que se registraron en el primer tiempo.