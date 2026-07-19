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Mundial 2026

VIDEO - Así fue el show de medio tiempo de la final del Mundial

La colombiana Shakira fue una de las figuras del show de medio tiempo en la gran final del Mundial 2026.
Daniel Zabala
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Final
España España
Finalizado
1 - 0
Argentina Argentina
Estadísticas del partido

La FIFA siguió innovando en la gran final de la Copa del Mundo 2026 y realizó por primera ocasión un show de medio tiempo al final de los primeros 45 minutos del duelo entre las selecciones de España y Argentina que se llevó a cabo en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

Así fue el show de medio tiempo en la final del Mundial

Artistas como Madonna, BTS, Justin Bieber y la colombiana Shakira, quien interpretó la canción oficial de la Copa del Mundo, animaron el show de medio tiempo.

También estuvieron presentes exfutbolistas como Ronaldo y Ronaldinho y figuras de la televisión como Ted Lasso y los Muppets.

En total, el tiempo de descanso para los futbolistas de España y Argentina fue superior a los 20 minutos.

España dominó el primer tiempo

En los primeros 45 minutos, la selección de España fue la gran dominadora del partido al controlar el balón y darle circulación por todo el ancho de la cancha.

Con Rodri Hernández como eje y gran protagonista, la roja generó las únicas dos opciones de gol que se registraron en el primer tiempo.

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