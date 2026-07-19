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Copa Mundial de la FIFA

VIDEO - Así fue la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo

Artistas como Robbie Williams y Laura Pausini participaron en la ceremonia de clausura del Mundial 2026.
Daniel Zabala
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Final
España España
En Vivo
Medio Tiempo
0 - 0
Argentina Argentina
Estadísticas del partido

El día definitivo llegó y este domingo 19 de julio se disputó la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre las selecciones de Argentina y España en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

Previo al compromiso se llevó a cabo un emotivo acto de clausura, en el cual participaron importantes artistas de talla internacional.

Así fue la ceremonia de clausura del Mundial

En el show previo al partido participaron Post Malone y el streamer IShowSpeed. También hicieron presencia Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, junto con Jennifer Hudson.

Y finalmente, el actor Tom Cruise le dio paso a la salida de los equipos.

Argentina Vs España EN VIVO por RCN

Todas las emociones de la gran final de la Copa del Mundo entre Argentina y España se puede VER EN VIVO por la señal abierta y la APP del Canal RCN.

El partido también cuenta con transmisión ONLINE por el canal de YouTube del Canal RCN.

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