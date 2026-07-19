VIDEO - Así fue la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo

El día definitivo llegó y este domingo 19 de julio se disputó la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre las selecciones de Argentina y España en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

Previo al compromiso se llevó a cabo un emotivo acto de clausura, en el cual participaron importantes artistas de talla internacional.

Así fue la ceremonia de clausura del Mundial

En el show previo al partido participaron Post Malone y el streamer IShowSpeed. También hicieron presencia Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, junto con Jennifer Hudson.

Y finalmente, el actor Tom Cruise le dio paso a la salida de los equipos.

Argentina Vs España EN VIVO por RCN

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