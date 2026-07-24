VIDEO | Así fue la espectacular primera atajada de Álvaro Montero con Boca Juniors

Álvaro Montero volvió a demostrar por qué es uno de los arqueros más destacados del fútbol sudamericano.

El guardameta colombiano fue protagonista en el duelo entre Boca Juniors y O'Higgins al evitar una clara opción de gol que pudo cambiar el rumbo del compromiso.

La acción se produjo sobre el minuto 22, cuando el conjunto chileno aprovechó una pelota quieta para generar peligro en el área xeneize. Tras un pase de cabeza de Arnaldo Castillo, el balón quedó servido para Martín Sarrafiore, quien sacó un potente remate de zurda desde el centro del área con destino de gol.

Con una intervención llena de reflejos y seguridad, el portero colombiano volvió a responder en un momento decisivo, confirmando su importancia bajo los tres palos de Boca Juniors y sosteniendo a su equipo cuando más lo necesitaba. La enorme atajada ante Sarrafiore se perfila como una de las mejores acciones defensivas de la jornada.

Álvaro Montero salvó a Boca Juniors con una espectacular atajada ante O'Higgins

Sin embargo, apareció la rápida reacción de Montero. El arquero colombiano respondió con una intervención de gran nivel, desviando el balón y enviándolo al tiro de esquina para mantener el empate en el marcador.

La atajada provocó la ovación de los aficionados y evitó que O'Higgins capitalizara el dominio que venía mostrando en los primeros minutos del encuentro.

El equipo chileno había avisado previamente con varias aproximaciones, incluidos remates de Francisco González, Luis Pavez y Arnaldo Castillo, pero fue la espectacular respuesta de Montero la que terminó convirtiéndose en una de las imágenes del partido.