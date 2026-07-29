Video: así reaccionó Neymar al inesperado beso de 'Shirra' Mosquera

Edwin ‘Shirra’ Mosquera protagonizó uno de los momentos más curiosos de la jornada en la Copa Sudamericana. El extremo colombiano, que milita en Universidad Central de Venezuela, sorprendió a Neymar al finalizar el compromiso frente a Santos con un gesto que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Tras el pitazo final en el estadio Vila Belmiro, varios jugadores del conjunto venezolano se acercaron al astro brasileño para saludarlo y pedirle una fotografía. Sin embargo, Mosquera decidió hacer algo diferente.

El video del beso de 'Shirra' Mosquera a Neymar que se volvió viral

El exjugador de Millonarios e Independiente Santa Fe aprovechó el momento para grabar un video junto a Neymar y, de manera inesperada, le dio un beso, provocando las risas de quienes se encontraban alrededor del atacante brasileño.

Lejos de incomodarse, el futbolista de Santos respondió con una sonrisa y tomó con humor la espontánea muestra de cariño del colombiano.

La escena no tardó en viralizarse y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, dejando en un segundo plano el resultado del compromiso por unos instantes.

El inesperado beso de ‘Shirra’ Mosquera a Neymar que desató las risas: así reaccionó el brasileño

En el plano deportivo, Santos confirmó su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse 4-2 en el partido de vuelta y sellar un contundente 8-3 en el marcador global sobre Universidad Central.

Neymar disputó el segundo tiempo y aportó su calidad para que el conjunto brasileño mantuviera el control del encuentro. Por su parte, Mosquera también dejó su huella en el compromiso al ejecutar el tiro de esquina que terminó en el segundo gol del equipo venezolano.

Aunque la eliminación puso fin al sueño continental de Universidad Central, el colombiano se llevó un recuerdo especial de la noche al compartir un llamativo momento con uno de los futbolistas más reconocidos del mundo, una escena que rápidamente dio la vuelta al continente.