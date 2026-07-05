Video | Brasil desperdició un penal y dejó escapar una oportunidad de oro

Brasil dejó escapar una oportunidad inmejorable para tomar ventaja en su compromiso mundialista luego de desperdiciar un penal en los primeros minutos del encuentro frente a Noruega, en una acción que tuvo al VAR como gran protagonista.

Con el marcador sin goles, el partido mantiene toda la emoción y dejó claro que cada detalle podía ser decisivo en un duelo de alta exigencia.

Brasil tuvo el 1-0 desde el punto penal, pero lo dejó escapar

La jugada se originó a los nueve minutos, cuando la selección brasileña recuperó el balón en la salida del conjunto europeo.

Matheus Cunha ingresó al área y cayó tras una barrida del defensor David Moller Wolfe, una acción que en principio fue desestimada por el árbitro estadounidense Ismail Elfath.

Sin embargo, desde la cabina del VAR llamaron al juez central para revisar la jugada. Tras observar las imágenes en el monitor, Elfath cambió su decisión y decretó la pena máxima al considerar que existió una infracción sobre el atacante brasileño.

Nyland se vistió de héroe y le negó el gol a Brasil desde los once pasos

Con la posibilidad de abrir el marcador desde los once pasos, Bruno Guimarães tomó la responsabilidad del cobro. El mediocampista buscó vencer al arquero Örjan Nyland con un remate colocado, pero el guardameta noruego adivinó la dirección del disparo y realizó una brillante atajada para mantener el 0-0.

La intervención de Nyland desató la celebración de los europeos y se convirtió en uno de los momentos más destacados del partido, frustrando la mejor ocasión que había generado la 'Canarinha' en el arranque del compromiso.

Mientras Brasil intentó recuperarse del golpe anímico provocado por el fallo de Guimarães, Noruega encontró un impulso de confianza gracias a la seguridad de Nyland, quien se convirtió en el héroe de su selección al detener un penal que pudo cambiar el rumbo del encuentro desde muy temprano.