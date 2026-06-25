Video: brutal pelea entre aficionados de Ecuador en Nueva York

La expectativa por el partido más importante de Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026 se vio opacada por un lamentable episodio ocurrido en Nueva York.

A pocas horas del compromiso frente a Alemania, un grupo de seguidores de la ‘Tri’ protagonizó una violenta confrontación durante una actividad de apoyo organizada en las calles de la ciudad estadounidense.

El incidente quedó registrado en varios videos compartidos en redes sociales, donde se observa a decenas de personas involucradas en una serie de enfrentamientos físicos.

Las imágenes muestran empujones, golpes y persecuciones en medio de una concentración que había sido convocada para alentar a la selección dirigida por Sebastián Beccacece.

De acuerdo con versiones difundidas por aficionados presentes en el lugar, la situación habría tenido como protagonistas a integrantes de grupos identificados con dos de los clubes más populares del fútbol ecuatoriano: Barcelona SC y Liga de Quito.

Pelea entre aficionados ecuatorianos empaña la previa del duelo decisivo ante Alemania

Lo que comenzó como una discusión terminó escalando rápidamente hasta convertirse en una batalla campal que obligó a muchos asistentes a retirarse para evitar verse afectados.

La escena generó una ola de críticas entre seguidores de Ecuador y aficionados de otras selecciones, quienes lamentaron que un evento pensado para respaldar al combinado nacional terminara convertido en un espectáculo de violencia.

Varios usuarios en plataformas digitales pidieron que este tipo de comportamientos no empañen la imagen de la afición ecuatoriana en una cita tan importante como la Copa del Mundo.