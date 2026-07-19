VIDEO - Cabezazo de Ferrán Torres y atajada del Dibu Martínez

La selección de España dominó desde el principio del partido la gran final de la Copa del Mundo contra Argentina en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

En el segundo tiempo, la roja mantuvo el control del balón y arrinconó a la albiceleste en su propio campo.

Cabezazo de Torres y atajada del Dibu Martínez

En el minuto 66, la selección de España estuvo muy cerca de abrir el marcador con una acción de balón parado.

Luego de un centro de Lamine Yamal, el delantero Ferrán Torres, quien recién había ingreso al partido, se ubicó solo y sin marca dentro del área para saltar e impactar el esférico con destino de arco.

Sin embargo, el guardameta Emiliano 'Dibu' Martínez estuvo bien posicionado para impedir que España abriera el marcador en la final de la Copa del Mundo.