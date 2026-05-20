[VIDEO] Carlos Cuesta le envió mensaje a Néstor Lorenzo: golazo lo acercaría al Mundial

Regresaron las emociones de la Copa Sudamericana con vibrantes partidos que empiezan a decidir la fase de grupos con la ilusión para clubes como Vasco da Gama u Olimpia que se midieron en Paraguay en busca de definir el liderato, dado que ambos clubes arrancaron la quinta jornada con siete unidades.

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Renato Gaúcho se decantó por alinear a Marino Hinestroza y a Carlos Cuesta como los representantes colombianos en el partido. Ambos dieron de qué hablar, pues la velocidad de Marino se hizo notar, pero no tuvo la pegada deseada en una única oportunidad que tuvo y tampoco pudo asistir después de desbordar por el costado derecho.

El que sí logró impactar en el marcador fue Carlos Cuesta que recientemente volvió a ser tenido en cuenta por la Selección Colombia en la convocatoria preliminar de 55 jugadores. El zaguero dejó de ser una opción en las Eliminatorias Sudamericanas y sueña con regresar. Un golazo en la Copa Sudamericana podría acercarlo.

GOL DE CARLOS CUESTA EN VASCO DA GAMA POR LA COPA SUDAMERICANA

Marino Hinestroza intentó en varias oportunidades romper los ceros sin el impacto necesario para abrir el juego. El que sí lo hizo fue Carlos Cuesta antes de que terminara la primera parte en un córner que levantó Nuno Moreira y el zaguero central ganó en soledad para cabecear la pelota al fondo.

Un golazo que lo podría acercar a la Copa del Mundo dependiendo de la decisión que tome Néstor Lorenzo. Estar sumando regularidad y marcando goles es una ventaja para poder ganar un lugar en el listado oficial de 26 futbolistas que estarán en Estados Unidos, Canadá y México.

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Sin embargo, la zaga defensiva compuesta por Carlos Cuesta no pudo detener los embates en el segundo tiempo de Olimpia que logró igualar el juego en una pelota quieta, así como lo había hecho el colombiano. Mateo Gamarra ganó por los aires y decretó el empate a un tanto.

Sobre los últimos minutos, la cosa se le complicó más al Vasco da Gama de Carlos Cuesta por una expulsión y por otra pelota quieta que terminó desviando Hugo Sandoval al fondo del arco brasileño.

¿CARLOS CUESTA ESTARÁ EN EL MUNDIAL?

Néstor Lorenzo lanzó la lista de 55 jugadores con ocho defensores centrales como Juan David Cabal, que tuvo proceso en los últimos amistosos, pero que no ha estado sumando regularidad con la Juventus en esta temporada, Willer Ditta que clasificó a la final de la Liga MX, Jhon Lucumí, fijo en Selección Colombia, Dávinson Sánchez que también está consolidado, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Jhohan Romaña y Carlos Cuesta.

Carlos Cuesta no ha sido parte de la Selección Colombia en los últimos juegos de Eliminatorias Sudamericanas ni tampoco en la Fecha FIFA del mes de marzo contra Croacia y Francia. Néstor Lorenzo le dio otra oportunidad y el defensor puede ser un arma principal en el juego aéreo.

El entrenador argentino dará a conocer los convocados a finales del mes de mayo. Ahí se sabrá qué defensores estarán en la convocatoria definitiva y si Carlos Cuesta será una de las opciones para regresar al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.