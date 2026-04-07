[VIDEO] Cartagena recibió a Palmeiras con música y baile: así fue la llegada del rival de Junior

El ambiente de Copa Libertadores ya se vive en Cartagena. En la noche del lunes, el Palmeiras arribó a la capital de Bolívar y fue recibido con una cálida bienvenida cargada de identidad cultural, en la antesala del duelo frente a Junior por la primera jornada del Grupo F. Cabe aclarar que el equipo tiburón jugará en Cartagena por las remodelaciones en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Jhon Arias fue el más aclamado en la llegada de Palmeiras a Colombia

La delegación del conjunto brasileño aterrizó a las 8:45 p. m. en el aeropuerto Rafael Núñez, donde fue sorprendida por una muestra folclórica organizada por el grupo Danza Bolívar y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias. Al ritmo de fandango, porro y cumbia, los dirigidos por Abel Ferreira recorrieron el terminal aéreo en medio de música y baile, en un recibimiento que combinó fútbol y tradición.

Jugadores como Jhon Arias y Felipe Anderson llamaron la atención de los aficionados que se acercaron para observar de cerca a uno de los equipos más poderosos del continente. Arias, autor de un gol en la reciente victoria 2-1 sobre Bahía en el Brasileirao, fue uno de los más aclamados y respondió con gestos de cercanía, saludando a los presentes. Incluso, algunos futbolistas se detuvieron a firmar autógrafos.

Palmeiras, tricampeón de la Copa Libertadores enfrenta a Junior este miércoles a las 7:30 p. m.

Entre los asistentes destacaron dos jóvenes colombo-brasileños que viajaron desde Leticia para ver al ‘Verdao’. “Palmeiras es felicidad y pasión. Vinimos a verlo y a apoyarlos. Espero que todos puedan disfrutar este espectáculo”, expresó uno de ellos, reflejando la expectativa que genera el equipo paulista.

Palmeiras, tricampeón de la Copa Libertadores (1999, 2020 y 2021) y actual líder del Brasileirao, llegó procedente de Salvador de Bahía tras su triunfo del fin de semana, resultado que ratifica su buen momento competitivo.

Tras su paso por el aeropuerto, el plantel abordó el bus que lo trasladó al hotel de concentración, donde ultimará detalles de cara al compromiso del miércoles en el estadio Jaime Morón León. Se espera que este martes realicen una sesión de entrenamiento en la ciudad, ajustando los últimos aspectos tácticos.

Cartagena, con su colorido y tradición, le dio la bienvenida a uno de los gigantes del continente, en una noche donde el fútbol y la cultura se encontraron.

Cartagena recibió a Palmeiras con música y baile: así fue la llegada del rival de Junior