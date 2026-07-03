VIDEO - Cristiano Ronaldo está quedando eliminado del Mundial tras gol de Perisic

La selección de Croacia dio un paso gigantesco hacia los octavos de final del Mundial 2026 al romper el empate frente a Portugal gracias a un gol de Ivan Perisic en el minuto 53. El experimentado extremo apareció en el momento justo para definir una gran jugada ofensiva y poner el 1-0 en el marcador, un resultado que, de mantenerse, significaría la eliminación de Cristiano Ronaldo y el fin del sueño mundialista del histórico delantero portugués.

Después de una primera parte equilibrada, en la que Portugal generó las ocasiones más claras, incluido un remate de Bruno Fernandes que fue detenido por Dominik Livakovic, el conjunto croata regresó del descanso con una actitud mucho más agresiva. Los dirigidos por Zlatko Dalic adelantaron sus líneas y comenzaron a encontrar espacios en la defensa portuguesa.

La recompensa llegó apenas ocho minutos después del reinicio. Croacia elaboró una rápida acción ofensiva que encontró desacomodada a la última línea portuguesa. El balón llegó hasta Ivan Perisic, quien aprovechó el espacio dentro del área para definir con precisión y vencer al guardameta luso. El disparo fue suficiente para desatar la euforia de los futbolistas croatas y de los miles de aficionados que acompañaron al equipo en las tribunas.

El experimentado atacante volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los hombres más importantes de la generación dorada croata. En un partido de máxima exigencia, Perisic apareció con toda su jerarquía para marcar un gol que puede quedar grabado entre los más importantes de la campaña de Croacia en el Mundial.

Mientras los croatas celebraban, la reacción en Portugal fue completamente distinta. Los jugadores lusos mostraron gestos de preocupación, conscientes de que el marcador los dejaba, de manera parcial, fuera de la Copa del Mundo. Entre ellos, Cristiano Ronaldo vivió el momento con evidente frustración. El capitán portugués había luchado durante toda la primera parte para encontrar espacios, pero hasta ese momento no había conseguido marcar diferencias frente a la sólida defensa balcánica.

Con el 1-0 en contra, Portugal se vio obligada a adelantar aún más sus líneas en busca del empate. Roberto Martínez comenzó a preparar variantes ofensivas desde el banquillo para intentar cambiar el rumbo del compromiso, mientras Croacia apostó por mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios que dejaba su rival para salir al contragolpe.

El tanto de Perisic cambió por completo el desarrollo del encuentro. Portugal pasó de controlar varios tramos del partido a jugar con la presión del resultado, mientras Croacia ganó confianza y manejó con inteligencia los tiempos del compromiso.

Si el marcador se mantiene, la anotación de Ivan Perisic será recordada como el gol que dejó a Cristiano Ronaldo y a Portugal fuera del Mundial 2026. Aún quedaban minutos por disputarse, pero el conjunto croata había dado un golpe de autoridad y se encontraba muy cerca de firmar una de las eliminaciones más impactantes de la fase de dieciseisavos de final.