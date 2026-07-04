[Video] Dávinson Sánchez tuvo el segundo gol de cabeza y el Arquero de Ghana se lo negó

Colombia sigue siendo protagonista del compromiso contra la Selección de Ghana al mantener durante la mayoría del partido la presión en el arco rival.

Las opciones llegaron principalmente en la segunda parte del compromiso, protagonizadas por Luis Díaz y también Dávinson Sánchez, quien apareció en un tiro de esquina para rematar de cabeza, pero el remate fue atajado por el guardameta de Ghana.

VIDEO: Dávinson Sánchez no pudo marcar el segundo de cabeza

La Selección Colombia no se da por vencida en un encuentro bastante trabado frente a la Selección de Ghana, en donde la defensa y el portero rival se han convertido en protagonistas.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo no han dejado de presionar y jugar en campo contrario, pero se han encontrado con un bloque defensivo bastante ordenado.

Los cambios justamente le dieron un nuevo aire al juego de Colombia. Entro Quintero y le dio más movilidad, pero también opciones desde la pelota parada.

Fue precisamente en un tiro de esquina cuando llegó la opción de Dávinson Sánchez, quien remató de cabeza, pero Lawrence Ati-Zigi voló para evitar el segndo tanto.